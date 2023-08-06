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Как забавно выглядит Россия в западных сериалах!

Как забавно выглядит Россия в западных сериалах!

Москва или Питер, провинциальные центры или глухие заброшенные деревни - всё равно, без разницы. Руины и трущобы, по которым ходят мрачные испитые плохо выбритые мужики самого подозрительного вида, с уродливыми синими татуировками уголовного типа, в ушанках и ватниках, грязном камуфляже и рваных тельняшках, валенках и кедах, непременно с початой бутылкой водки в кармане.

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Комментарии
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Борис Захарченко
При чём тут наши режиссёры? Их фильмы всё равно не покажут у них.
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5 час.
лл
лина любимцева
Они бы лучше на себя оборотились.
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4 час.
Елена Филиппова
Помнится, в начале 90-х прилетела в Россию какая-то сильно звезданутая западная певица. Август месяц, жара в Москве была за 30 градусов, а это чудо выходит из самолёта в шубе (!!!). Ну, а как же, в России же всегда снег и мороз, так им там с детства внушили. Так же примерно прилетали знаменитые &quot;Бони М&quot;, тоже в мехах и шапках. Летом. А помните фильм со Шварцнегером &quot;Красная жара&quot;? Та ещё бредятина! Тоже сплошь ушанки, винтовки-трёхлинейки у пограничников, буденовки с большими красными звёздами. Короче, глупые и неграмотные они.
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4 час.

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