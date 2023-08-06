Как забавно выглядит Россия в западных сериалах!

Елена Филиппова

Помнится, в начале 90-х прилетела в Россию какая-то сильно звезданутая западная певица. Август месяц, жара в Москве была за 30 градусов, а это чудо выходит из самолёта в шубе (!!!). Ну, а как же, в России же всегда снег и мороз, так им там с детства внушили. Так же примерно прилетали знаменитые "Бони М", тоже в мехах и шапках. Летом. А помните фильм со Шварцнегером "Красная жара"? Та ещё бредятина! Тоже сплошь ушанки, винтовки-трёхлинейки у пограничников, буденовки с большими красными звёздами. Короче, глупые и неграмотные они.