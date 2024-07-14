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Секретная служба США отрицает утверждения, что отказалась усилить охрану Трампа

Секретная служба США отрицает утверждения, что отказалась усилить охрану Трампа

Заявления, что Секретная служба Соединённых Штатов отказалась усиливать охрану бывшего президента страны Дональда Трампа несмотря на поступающие запросы, не соответствуют действительности, сообщил руководитель по коммуникациям спецслужбы Энтони Джульелми.

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