Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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N-TV: развитием ледокольного флота Кремль заявляет о своих амбициях в Арктике

N-TV: развитием ледокольного флота Кремль заявляет о своих амбициях в Арктике

Кремль делает серьезную заявку на лидерство в Арктике, занимаясь пополнением ледокольного флота. В минувшую пятницу президент Владимир Путин посетил верфи Балтийского завода, где дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

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