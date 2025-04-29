Способность Украины удержать линию фронта оценили

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается апатия, и все понимают, кроме президента Владимира Зеленского, что победить в конфликте одними беспилотниками не получится, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.