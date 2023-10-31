МО РФ: США хотят возобновить работу биообъектов на Украине после завершения СВО

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга заявил, что США продолжают контролировать некоторые биообъекты на Украине, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения военного конфликта, передает РИА Новости.