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В Симферополе продолжают преображать набережную реки Абдалка: готовность объекта достигла 54%

В Симферополе продолжают преображать набережную реки Абдалка: готовность объекта достигла 54%

В столице Крыма активными темпами идет масштабное обновление прибрежной зоны реки Абдалка. Работы, финансируемые из многомиллионного бюджета, ведутся на участке между улицами Титова и Кечкеметской.

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