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В Москве состоялась премьера фильма «Северный полюс»

В Москве состоялась премьера фильма «Северный полюс»

На большие экраны картина выйдет 27 февраля. предоставлено Пресс-службойФильм представили: режиссер Александр Котт, продюсер и исполнительница главной роли Елена Север, актер Андрей Мерзликин, а также съемочная группа картины.

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