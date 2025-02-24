В Москве состоялась премьера фильма «Северный полюс»

На большие экраны картина выйдет 27 февраля. предоставлено Пресс-службойФильм представили: режиссер Александр Котт, продюсер и исполнительница главной роли Елена Север, актер Андрей Мерзликин, а также съемочная группа картины.
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