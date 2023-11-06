Развлечение ´Золотая осень в гостях у малышей´.

Каждый год в конце октября - начале ноября, в детском саду проходят осенние развлечения.Для ребят это запоминающийся, радостный и яркий праздник, в котором кроется значительный смысл: это и развитие творческих способностей ребенка, и привитие ему любви и бережного отношения к природе, знание признаков и примет осени.