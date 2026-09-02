Моргенштерн* и Дудь** попробовали соль на Мертвом море в ответ Shaman

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) во время интервью на Мертвом море пошутили над певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) и попробовали местную соль в ответ на его видео с Байкала.
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