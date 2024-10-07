ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Вера Федорова
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Ребенок похож на бывшего мужчину: это реально?

Ребенок похож на бывшего мужчину: это реально?

Никита Непряхин Как-то раз, когда я прогуливался по улицам Москвы, мне всунули православную брошюру с советами по воспитанию детей.

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Комментарии
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Вера Федорова
Смешно)).
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14 час.
Samarium
Не фиг блудить....тогда и вопросов не возникнет...
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13 час.
radiofree
У моей дочери два сына и одна дочь,и ни один ребёнок не похожь на родителей.Это у неё второй брак,от первого детей не было.
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11 час.

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