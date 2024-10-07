Никита Непряхин Как-то раз, когда я прогуливался по улицам Москвы, мне всунули православную брошюру с советами по воспитанию детей.
Ребенок похож на бывшего мужчину: это реально?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
Смешно)).
Ответить
14 час.
Samarium
Не фиг блудить....тогда и вопросов не возникнет...
Ответить
13 час.
radiofree
У моей дочери два сына и одна дочь,и ни один ребёнок не похожь на родителей.Это у неё второй брак,от первого детей не было.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии