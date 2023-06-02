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Азарёнок: ВСУ ожидает партизанский кошмар на белорусской границе и ядерная дубинка

Азарёнок: ВСУ ожидает партизанский кошмар на белорусской границе и ядерная дубинка

Специалист в сфере политологии Григорий Азарёнок поделился собственным взглядом на размещении ядерных типов вооружения Российской Федерации на белорусской территории и ответных мерах на нападения киевского режима на приграничные районы России.

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