Специалист в сфере политологии Григорий Азарёнок поделился собственным взглядом на размещении ядерных типов вооружения Российской Федерации на белорусской территории и ответных мерах на нападения киевского режима на приграничные районы России.
Специалист в сфере политологии Григорий Азарёнок поделился собственным взглядом на размещении ядерных типов вооружения Российской Федерации на белорусской территории и ответных мерах на нападения киевского режима на приграничные районы России.
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