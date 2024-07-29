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Олимпиада-2024. Гандбол (жен). Норвегия сыграет с Южной Кореей, Швеция против Дании, другие матчи

Гандбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Групповой этап Группа А Германия – Словения – 10:00   Норвегия – Южная Корея – 12:00   Швеция – Дания – 22:00   Положение в группе: Швеция – 4 очка (2 игры), Норвегия – 2 (2), Словения – 2 (2), Дания – 2 (2), Южная Корея – 2 (2), Германия – 0 (2), Группа B Нидерланды – Испания – 15:00   Венгрия – Ангола – 17:00   Франция – Бразилия – 20:00   Положение в группе: Франция – 4 (2), Нидерланды – 2 (2), Венгрия – 2 (2), Бразилия – 2 (2), Ангола – 2 (2), Испания – 0 (2).

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