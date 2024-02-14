Граждане США сравнивают Владимира Путина с Джо Байденом Ирэн ОрлонскаяИнтервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным в социальной сети Х* (бывшая Twitter, заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) стало настоящим хитом, привлекая внимание миллионов пользователей со всего мира.