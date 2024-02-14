Граждане США сравнивают Владимира Путина с Джо Байденом Ирэн ОрлонскаяИнтервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным в социальной сети Х* (бывшая Twitter, заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) стало настоящим хитом, привлекая внимание миллионов пользователей со всего мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии