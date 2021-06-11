Суд Харькова вновь признал незаконным переименование проспекта Григоренко

Переименование проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова суд признал незаконным в третий раз. В Харькове окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.
Переименование проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова суд признал незаконным в третий раз. В Харькове окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.
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