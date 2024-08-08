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Поставщики газа из США переключились с Европы на более привлекательную Азию

Поставщики газа из США переключились с Европы на более привлекательную Азию

Американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) стали отдавать предпочтение клиентам из Азии вместо Европы, несмотря на обещания поддержать ЕС после отказа от российских энергоносителей, пишет РИА Новости.

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