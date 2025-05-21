На торгах по организации школьного питания в Челябинской области снова выявили сговор

Челябинское УФАС России выявило многомилионный сговор на торгах по организации школьного питания. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство установило нарушения закона о защите конкуренции в 27 закупках, проводившихся в 2022-2024 годах.