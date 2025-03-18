Театр абсурда
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Театр абсурда

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амые озлобленные наёмники оставили русским послание в Судже. На родину им вернуться нельзя

амые озлобленные наёмники оставили русским послание в Судже. На родину им вернуться нельзя

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform На "диких гусей", воюющих в рядах ВСУ, не будут распространяться положения Женевской конвенции о военнопленных.

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Комментарии
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Горыныч
Дерьмо (наёмники это дерьмо) должно быть смыто в канализацию.
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