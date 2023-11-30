Петрозаводчане пытаются спасти собаку с редким заболеванием: требуется дорогостоящее лечение

Санта поселилась в доме молодой пары из Петрозаводска в канун года собаки – в декабре 2017-го. Раиса и Георгий откликнулись на объявление о продаже щенка русской болонки в Петербурге– девушка хотела завести питомца именно этой породы.
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