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Аппетитные формы, откровенные наряды и кокетливые взгляды: Диснеевские принцессы в стиле Pin-up

Аппетитные формы, откровенные наряды и кокетливые взгляды: Диснеевские принцессы в стиле Pin-up

Очаровательные героини Диснеевских мультфильмов в стиле пин-ап. Автор: Ashley Beevers.  Казалось бы, что может быть общего у Белоснежки, Ариэль и Белль помимо того, что все они – немало известные персонажи Диснеевских мультфильмов? Оказывается, теперь всех этих сказочных красавиц, ко всему прочему, объединяют весьма аппетитные формы, откровенные наряды и кокетливые взгляды.

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