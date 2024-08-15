Аппетитные формы, откровенные наряды и кокетливые взгляды: Диснеевские принцессы в стиле Pin-up

Очаровательные героини Диснеевских мультфильмов в стиле пин-ап. Автор: Ashley Beevers. Казалось бы, что может быть общего у Белоснежки, Ариэль и Белль помимо того, что все они – немало известные персонажи Диснеевских мультфильмов? Оказывается, теперь всех этих сказочных красавиц, ко всему прочему, объединяют весьма аппетитные формы, откровенные наряды и кокетливые взгляды.