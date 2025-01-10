Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Рождественское наступление» Зеленского под Курском шокировало зарубежных экспертов

«Рождественское наступление» Зеленского под Курском шокировало зарубежных экспертов

  Ханс-Лотар Домрезе: Сырский бросил своих солдат вслепую на пулеметы. Смысл? Пентагон был заранее проинформирован киевским режимом о планах заново ударить по Курской области, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью подкасту Duran.

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