Трамп поручил ввести пошлины на большую часть товаров из Бразилии

Глава Белого дома Дональд Трамп дал поручение торговому представительству США ввести импортные пошлины в размере 25 процентов на большую часть продукции из Бразилии, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
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