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Аргументы и Факты

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Трамп поручил ввести пошлины на большую часть товаров из Бразилии

Трамп поручил ввести пошлины на большую часть товаров из Бразилии

Глава Белого дома Дональд Трамп дал поручение торговому представительству США ввести импортные пошлины в размере 25 процентов на большую часть продукции из Бразилии, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

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