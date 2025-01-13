В Архангельске вспоминают академика Лавёрова

Накануне в столице Поморья прошёл памятный митинг, приуроченный к 95-летию со дня рождения учёного.12 января вице-президенту Российской академии наук, уроженцу Коношского района академику Николаю Павловичу Лавёрову исполнилось бы 95 лет.
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