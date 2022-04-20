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Артета о 4:2 с «Челси»: «Если «Арсенал» хочет в ЛЧ, должен обыгрывать топ-команды. Но одна победа не должна затмевать все остальное – они на другом уровне»

Микель Артета подвел итоги матча «Арсенала» с «Челси» (4:2) в 25-м туре АПЛ. – Я сказал игрокам, что если они хотят попасть в Лигу чемпионов, то должны выходить и обыгрывать топ-команды в подобных матчах.

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