Володин поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Ранее Владимира Путина с победой поздравил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев “Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент — сильная Россия!”, – написал в своём тг-канале Вячеслав Володин.