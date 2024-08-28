О приказе на ликвидацию Зеленского. Паяц доигрался?

Давно пора отправить в бессрочный отпуск Зельца с подельниками одной ракетой.

Руслан Богомолов

Тысячи лет самая яростная битва во всех сражениях и войнах велась вокруг знамени и вождя... И только наш верховный удивительно бережно относится к панам укрорежима, предпочитая уничтожать его холопов. Ладно бы так, но продолжают гибнуть в этой схватке и наши герои. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru