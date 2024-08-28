Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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О приказе на ликвидацию Зеленского. Паяц доигрался?

О приказе на ликвидацию Зеленского. Паяц доигрался?

В самом начале спецоперации российский президент Владимир Путин благородно пообещал, что жизни его украинского визави «ничто не угрожает».

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Комментарии
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V
Valery
Давно пора отправить в бессрочный отпуск Зельца с подельниками одной ракетой.
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2 час.
ПМ
Павел Миллер
И прилюдно!
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2 час.
Руслан Богомолов
Тысячи лет самая яростная битва во всех сражениях и войнах велась вокруг знамени и вождя... И только наш верховный удивительно бережно относится к панам укрорежима, предпочитая уничтожать его холопов. Ладно бы так, но продолжают гибнуть в этой схватке и наши герои.          https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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