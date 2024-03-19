Нижегородцы узнали, какими внедорожниками сейчас пользуются в «ЛизаАлерт»

Участники экспедиции «ЛизаАлерт» Москва – Владивосток остановились в Нижнем Новгороде. В автопробеге принимают участие внедорожники Т2 – 4 из 10 машин, которые были переданы поисково-спасательному отряду компанией Jetour.
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