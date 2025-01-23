В Якутии полицейские организовали встречу с руководителями национальных диаспор

В целях правового просвещения иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) провели рабочую встречу с руководителями и представителями общественных национальных объединений и организаций в Республике Саха (Якутия).