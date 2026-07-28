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Что такое анемоя, или Почему мы скучаем по временам, в которых не жили

Что такое анемоя, или Почему мы скучаем по временам, в которых не жили

Вы когда-нибудь чувствовали тоску по эпохе, в которой никогда не жили? Может, это ощущение уюта от старых черно-белых фильмов, запаха виниловых пластинок или мечты о бунтарских 60-х, где звучали рок-н-ролл и царила свобода.

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