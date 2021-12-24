В России заключено первое в истории соглашение о промышленном экспорте водорода из Ямала в Европу

ПАО «НОВАТЭК» и немецкая «Uniper SE» заключили соглашение об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака, который будет производиться на «Обском ГХК» в Ямало-Ненецком автономном округе.
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