В России заключено первое в истории соглашение о промышленном экспорте водорода из Ямала в Европу

В России заключено первое в истории соглашение о промышленном экспорте водорода из Ямала в Европу

ПАО «НОВАТЭК» и немецкая «Uniper SE» заключили соглашение об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака, который будет производиться на «Обском ГХК» в Ямало-Ненецком автономном округе.

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