Путин сблизил россиян и бизнес для достижения целей на 2030 год

Президент Владимир Путин сблизил россиян и бизнес для достижения национальных целей на 2030 год. На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 23 января глава государства заявил, что предпринимательство — это патриотичное и благородное дело.
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