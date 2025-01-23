Путин сблизил россиян и бизнес для достижения целей на 2030 год

Президент Владимир Путин сблизил россиян и бизнес для достижения национальных целей на 2030 год. На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 23 января глава государства заявил, что предпринимательство — это патриотичное и благородное дело.