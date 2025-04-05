´Здоровые города и поселки´: рассказываем, что показал опрос жителей Бобруйского района о государственном проекте.

В 2019 году стартовал государственный профилактический проект ´Здоровые города и поселки´, актуальность которого заключается в сохранении здоровья населения через постепенное достижение благоприятной среды обитания на территории как городов, так и городских поселков, агрогородков и деревень.
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