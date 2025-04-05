Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

´Здоровые города и поселки´: рассказываем, что показал опрос жителей Бобруйского района о государственном проекте.

´Здоровые города и поселки´: рассказываем, что показал опрос жителей Бобруйского района о государственном проекте.

В 2019 году стартовал государственный профилактический проект ´Здоровые города и поселки´, актуальность которого заключается в сохранении здоровья населения через постепенное достижение благоприятной среды обитания на территории как городов, так и городских поселков, агрогородков и деревень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх