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Польша подключается к европейской спутниковой сети IRIS2: Eutelsat предоставит OneWeb ещё до запуска системы

Польша подключается к европейской спутниковой сети IRIS2: Eutelsat предоставит OneWeb ещё до запуска системы

Страна расширит участие в европейской программе защищённой спутниковой связи, а до ввода в эксплуатацию сможет использовать до 2 Гбит/с пропускной способности сети OneWebEutelsat и Польша подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в создании европейской системы защищённой спутниковой связи IRIS2.

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