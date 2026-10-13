В аэропорту Внуково прошла частичная эвакуация

Ночью в среду часть пассажиров московского аэропорта Внуково ненадолго вывели из терминала А после срабатывания пожарной сигнализации в зоне внутренних вылетов.
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