Туристам в Таиланде предписано избегать выхода в море из-за смертоносного муссона

Туристам в Таиланде рекомендуется быть осторожными в связи с приближением муссона. По прогнозам Метеорологического департамента Таиланда (TMD), юго-западный муссон принесет сильные дожди и штормы в восточные и южные регионы страны, включая популярные курортные зоны.