😔 Ожирение у детей часто вызвано психологическими проблемами Главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Крыма Валентина Дивинская сообщила «Крым 24», что ожирение у детей — это не только вопрос питания, но и психологии.