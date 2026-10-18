😔 Ожирение у детей часто вызвано психологическими проблемами Главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Крыма Валентина Дивинская сообщила «Крым 24», что ожирение у детей — это не только вопрос питания, но и психологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым