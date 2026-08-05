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WSJ: Иран и Оман завершают проект соглашения по Ормузскому проливу

WSJ: Иран и Оман завершают проект соглашения по Ормузскому проливу

Иран и Оман завершают подготовку проекта соглашения по открытию Ормузского пролива, которое предоставит Тегерану надзор за судами, входящими в Персидский залив, но не позволит взимать с них пошлины или сервисные сборы.

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