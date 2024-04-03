Подмосковье достигло 99% цифровой зрелости

Уровень цифровой зрелости в Подмосковье достиг 99%. Эти показатели отражают, как современные технологии применяются в различных отраслях: госуправлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве и общественном транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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