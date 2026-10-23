Известная волейболистка Карелии играет в команде «МИНЧАНКА» волейбольного клуба «Минск» в суперлиге Чемпионата России по волейболу Федерация волейбола Карелии поделилась информацией о спортсменке: — В этом году я играю на двух позициях — как доигровщик и как диагональная.