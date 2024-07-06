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Возвращение миллиардов на Родину

Возвращение миллиардов на Родину

Агентство «Bloomberg» в легкой панике – российские богачи решили вернуть свои капиталы на Родину.

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Комментарии
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SS
Sadykh Sadykhov
На  некоторых телевизионных программах больше английских слов и понятий слышишь на английском языке. И что мы все хотим?
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2 час.
Владимир Грачев
Это и есть суть капитализма, где Бог - это деньги, а прибыль - цель существования. Капиталист не может быть ПАТРИОТОМ, у него нет РОДИНЫ, в понятии нормальных граждан. Родина для капиталиста там, где его деньги!
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1 час.
Natalija Osminina
&quot;В идеале&quot; - мысль прекрасная! И что самое потрясающее ТАК И БУДЕТ!!
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1 час.

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