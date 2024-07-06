Агентство «Bloomberg» в легкой панике – российские богачи решили вернуть свои капиталы на Родину.
Возвращение миллиардов на Родину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SS
Sadykh Sadykhov
На некоторых телевизионных программах больше английских слов и понятий слышишь на английском языке. И что мы все хотим?
Ответить
2 час.
Владимир Грачев
Это и есть суть капитализма, где Бог - это деньги, а прибыль - цель существования. Капиталист не может быть ПАТРИОТОМ, у него нет РОДИНЫ, в понятии нормальных граждан. Родина для капиталиста там, где его деньги!
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
"В идеале" - мысль прекрасная! И что самое потрясающее ТАК И БУДЕТ!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии