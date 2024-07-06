Возвращение миллиардов на Родину

На некоторых телевизионных программах больше английских слов и понятий слышишь на английском языке. И что мы все хотим?

Владимир Грачев

Это и есть суть капитализма, где Бог - это деньги, а прибыль - цель существования. Капиталист не может быть ПАТРИОТОМ, у него нет РОДИНЫ, в понятии нормальных граждан. Родина для капиталиста там, где его деньги!