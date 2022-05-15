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УТКИН: Ишь, накинулись на пацана. Быстрову кроме хрени «вратарь отвечает за ближний угол» сказать Одоевскому нечего - пусть ему на рыбалке попадается только пангасиус

УТКИН: Ишь, накинулись на пацана. Быстрову кроме хрени «вратарь отвечает за ближний угол» сказать Одоевскому нечего - пусть ему на рыбалке попадается только пангасиус

«Понять, виноват ли Одоевский в пропущенном голе от Спартака, очень несложно, - написал блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале.

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