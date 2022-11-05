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Шарль Леклер: «Сделаю все ради чемпионства в 2023-м. Я очень нетерпелив»

Шарль Леклер рассказал о чемпионских амбициях и будущем в «Феррари». Монегаск возглавлял турнирную таблицу в начале сезона, а сейчас сражается с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом за вторую строчку.

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