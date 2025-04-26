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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Муром», «Текстильщик» в гостях у «Динамо-2»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 26 апреля «Сибирь» – «Муром» – 0:0 (первый тайм) «Динамо» Киров – «Калуга» – 14:00 «Динамо-2» Москва – «Текстильщик» – 16:00 «Иртыш» Омск – «Динамо» Владивосток – 16:00 «Форте» – «Авангард» Курск – 16:00 Группа «Золото» 27 апреля «Велес» – «Волгарь» – 14:00 «Ленинградец» – «Челябинск» – 15:00 «Волга» Ульяновск – «Родина-2» – 16:00 «Машук-КМВ» – «Торпедо» Миасс – 16:00 «Кубань» – «Спартак» Кострома – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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