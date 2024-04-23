Секреты стиля
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Секреты стиля

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С чем носить кроссовки этой весной: стильные образы

С чем носить кроссовки этой весной: стильные образы

Кроссовки – удобная повседневная обувь, которую сейчас носят с одеждой разного стиля. Разумеется, речь идет не о обуви для бега и других спортивных занятий, а именно о моделях для носки каждый день, то есть о так называемых городских кроссовках.

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