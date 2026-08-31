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Крымская газета

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Лето в первой день осени: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Крыму на День знаний

Лето в первой день осени: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Крыму на День знаний

в День знаний, 1 сентября, в Крыму ожидается сухая и тёплая погода без осадков. Об этом в беседе с корреспондентом "Крымской газеты" сообщила начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.

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