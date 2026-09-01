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SpaceX готовится отправить Falcon Heavy на пенсию: Илон Маск назвал сроки перехода на Starship

SpaceX готовится отправить Falcon Heavy на пенсию: Илон Маск назвал сроки перехода на Starship

Контракты на сверхтяжёлую Falcon Heavy рассчитаны до 2030 года, однако SpaceX рассчитывает постепенно перевести значительную часть будущих запусков на Starship Илон Маск сообщил, что Falcon Heavy имеет контракты на запуски примерно до 2030 года.

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