SpaceX готовится отправить Falcon Heavy на пенсию: Илон Маск назвал сроки перехода на Starship

Контракты на сверхтяжёлую Falcon Heavy рассчитаны до 2030 года, однако SpaceX рассчитывает постепенно перевести значительную часть будущих запусков на Starship Илон Маск сообщил, что Falcon Heavy имеет контракты на запуски примерно до 2030 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым