МВД установило причину взрыва на севере Москвы

Причину взрыва автомобиля на севере Москвы назвали в правоохранительных органах. В припаркованном возле жилого дома внедорожнике сдетонировал неустановленный предмет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.
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