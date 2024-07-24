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МВД установило причину взрыва на севере Москвы

МВД установило причину взрыва на севере Москвы

Причину взрыва автомобиля на севере Москвы назвали в правоохранительных органах. В припаркованном возле жилого дома внедорожнике сдетонировал неустановленный предмет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

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