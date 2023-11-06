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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Скоро в ЗСУ начнут забирать из реанимации

Мужчину захотели забрать на фронт прямо из больницы.На Украине призывник объяснил военкомам, что хочет пройти нормальный медосмотр в больнице, так как в военкомате ему просто поставили печать, несмотря на то, что у него было высокое давление.

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