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Securitize и Socios заключили сотрудничество для токенизации акций профессиональных спортивных команд

Securitize и Socios заключили сотрудничество для токенизации акций профессиональных спортивных команд

Securitize и Socios.com объединились для разработки регулируемых предложений токенизированных акций, представляющих миноритарные доли в профессиональных спортивных командах, под брендом Socios Equity Token.

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