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LentaMsk.RU

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Эксперт Склянчук назвал причины необходимости отключения горячей воды

По словам эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, горячую воду ежегодно в летний сезон отключают для того, чтобы не было аварий, чтобы сократить […] The post Эксперт Склянчук назвал причины необходимости отключения горячей воды first appeared on LentaMsk.

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