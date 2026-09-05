Спецпредставитель Путина оценил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву как важный миротворческий шаг

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в социальной сети X сообщение по итогам визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву.
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